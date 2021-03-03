Травмпункт не вернется в Псковскую городскую больницу

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Травмпункта больше не будет в Псковской городской больнице. Об этом сообщил руководитель медучреждения Алексей Васильев на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками, пишет «Псковская правда».

Решено оставить травматологическое в Детской областной больнице и в экстренном отделении Псковской областной клинической больнице, куда оно переехало почти год назад, когда медучреждение переформировали в региональный COVID-центр.

Остальные отделения горбольницы вернутся к обычному режиму работы до 9 марта. Терапевтическое отделение уже сегодня начало приём пациентов.

Кроме того, отныне в псковской горбольнице работа будет разделена на два приемные отделения - для экстренных пациентов и плановых. А пациенты с коронавирусом и внебольничной пневмонией будут обследоваться в Псковской областной инфекционной больнице.