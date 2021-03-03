Татьяна Матвеева названа «Учителем года» в Пскове

.

Во вторник, 2 марта, в Пскове прошла церемония награждения участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021». Жюри конкурса решили, что победу заслужила преподаватель лицея экономики и основ предпринимательства №10 Татьяна Матвеева. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начальник управления образования, председатель большого жюри конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» Анна Кузыченко поздравила педагога с победой:

«Позвольте вас поздравить с тем, что в непростой год, год пандемии, ограниченных условий, вы нашли в себе силы и вышли для участия в конкурсе в новом формате».

Коллеги по лицею теплыми словами отзываются о Татьяне Матвеевой и очень рады победе педагога:

«Татьяна Александровна - настоящий учитель XXI века, умеющий работать по-новому и нестандартно, активно использующий в своей работе компьютерные технологии. Это человек, который искренне любит свою профессию, школу, детей. А еще это очень порядочный, скромный, не амбициозный и красивый не только внешне, но и внутренне человек», - поделилась директор лицея №10, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова.