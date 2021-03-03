Михаил Ведерников предложил разрешить проведение Масленицы в Пскове

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба обратился к Главному санитарному врачу региона с предложением рассмотреть возможность проведения Масленицы в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

«О праздничных концертах и других массовых мероприятиях речи нет, но отдельные ярмарочные элементы, считаю, вполне допустимы», - отметил глава региона

Кроме того он сообщил, что действующая версия противовирусного Указа отвечает всем вызовам сложившейся эпидемиологической ситуации и он считает, что существенных изменений не требуется.