Палатки с едой хотят запретить на Масленицу в Пскове

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Гласный санитарный врач Псковской области посчитал недопустимым разрешить работу палаток с едой на предстоящей Масленице. Об этом Александр Нестерук сообщил во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Считаю нецелесообразным проводить Масленицу по обычным сценариям и в полном объёме», - отметил врач. Он предложил установить праздничные базары уличной торговли, ограничив зрелищные мероприятия.

К примеру, сжигание чучела Александр Нестерук посоветовал провести при ограниченном количестве людей, с соблюдением требований Роспотребнадзора.