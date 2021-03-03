Псковским подросткам вновь разрешат посещать ТЦ без родителей

Фото из архива КП

В Псковской области детям старше 14 лет будет разрешено посещение торговых центров без сопровождения родителей. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который провёл губернатор Михаил Ведерников 3 марта.

«В Пскове и Великих Луках есть большое количество студентов профтехучилищ, которые приехали на учёбу из других населённых пунктов и живут самостоятельно. Для них посещение торговых центров – это насущная необходимость. Значительный перечень товаров сложно приобрести в других местах. Альтернатива – поиск специализированных магазинов по всему городу. Это, в свою очередь, тоже риски для здоровья.», - сообщил Михаил Ведерников.

Но школьникам до 14 лет по-прежнему будет запрещено появляться в торговых центрах без родителей, так как у них нет для этого объективных потребностей.

Во избежание роста заболеваемости, с администрациями торговых центров будет проведена работа по урегулированию вопросов по контролю над соблюдения противовирусных требований.

"Мы идём вам навстречу, но и вы отнеситесь к этому ответственно. Не устраивайте в торговых центрах массовые гулянки, если будут злоупотребления, мы вернём запрет», - обратился к подросткам глава региона.