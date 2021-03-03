За убийство женщины, поджог и кражи пскович отправится в тюрьму на 22 года

Житель Пскова приговорён к 22-ум годам тюремного заключения за убийство, поджог и кражу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в своём Telegram-аккаунте.

Согласно результатам расследования, 4 декабря мужчина украл из квартиры на улице Владимирской кошелек с деньгами. Повторную кражу из этой же квартиры обвиняемый совершил 19 декабря. В тот же день в состоянии алкогольного опьянения он снова решил проникнуть в квартиру, но дома была её хозяйка. Мужчина совершил убийство женщины, поджёг квартиру и скрылся с места преступления.

Псковский областной суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на 22 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.