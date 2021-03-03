.

Лазерное шоу проведут в апреле в Пскове в рамках празднования 800-летия Александра Невского. Об этом рассказала генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева в эфире проекта ПАИ-live.

В рамках шоу псковичам покажут 17-минутный мультфильм. В качестве площадки для трансляции сейчас рассматривается Кремль. Кроме того, согласно федеральному плану, Театрально-концертная дирекция Псковской области будет заниматься проведением мероприятия «Славься, Русь».

Будет организована и реконструкция Ледового побоища. «Сейчас идёт усиление праздника, совместно с ОЦНТ работаем над концепцией, посмотрим, что из этого выйдет. Весь год посвящён 800-летию, мероприятия начнутся с апреля и закончатся в декабре», – отметила директор Ольга Тимофеева