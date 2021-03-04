Экстрасенс Татьяна Ларина посетит Псков

Татьяна Ларина

Экстрасенс Татьяна Ларина приезжает в Псков и предлагает псковичам записаться к ней на встречу. Об этом финалист «Битвы экстрасенсов« рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Дорогие друзья, я приглашаю вас на встречу со мной в городе Пскове«, – сообщила Татьяна. Встреча состоится 6-8 марта, точное время не объявлено.

Татьяна Ларина – участница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов», запомнившаяся всем своим стойким характером и уникальными умениями. Пользуется огромной популярностью среди россиян.