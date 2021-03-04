Псковская десантница стала второй вице-мисс на конкурсе «Краса ВДВ»

Фото: Официальная группа информационного обеспечения ВДВ России.

Псковичка Ирина Данилова, гвардии ефрейтор 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского завоевала титул второй вице-мисс на конкурсе «Краса ВДВ - 2021». Об этом сообщили в официальной группе информационного обеспечения ВДВ России.

Генерал-полковник Андрей Сердюков на торжественной церемонии вручения отметил, что конкурс показал, что в воздушно-десантных войсках служат не только отважные мужчины, но и не менее мужественные женщины. Он обратил внимание на то, что женщины выполняют спасают людей, обеспечивая надежное и качественное управление. Они работают укладчиками, психологами и другими специалистами, обязанности которых лучше, чем женщина никто не выполнит.

На конкурсе участниц ждали испытания совершенно разных направлений: продемонстрировать свою красоту, эстетическое мастерство, эрудицию и нравственно-духовные качества. В конце конкурса состоялся «Офицерский бал» и «Визитная карточка», где каждая участница продемонстрировала свой личный творческий номер.