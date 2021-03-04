Короткая неделя ждет псковичей на следующей неделе

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Со следующей недели в России начнется короткая рабочая неделя благодаря празднованию 8 Марта. Псковичей тоже смогут отдохнуть побольше, пишет Роструд.

Следующая неделя начнется с 9 и окончится 12 марта. На понедельник в этом году выпал Международный женский день, по этому он объявлен официальным выходным.

Работающие псковичи смогут отдохнуть в марте 6, 7 и 8 марта. Следующие длинные выходные, по данным Роструда, запланированы с 4 по 7 мая. В эти дни по всей России будет праздноваться День весны и труда. С 11 по 14 мая состоится День Победы.