Не живу ли я во дворце: жительница Острова пожаловалась на неземные квитанции

Платить за коммунальные услуги 13 тысяч при минимальной зарплате в 11 тысяч жительница Острова не может

Жительница Острова пожаловалась Михаилу Ведерникову на неземные квитанции. Свое обращение она опубликовала на официальном портале губернатора Псковской области.

"Пришла очередная квитанция за коммуналку, взглянула на цифры и... За отопление такие цифры пришли, что невольно думаешь, а не живу ли я во дворце", – рассказала женщина.

После квитанции с пугающими цифрами жительница Острова решила обратиться в управляющую компанию. Ей там объяснили, что все дело с сильнейших морозах. Именно из-за того, что в Острове было очень холодно, пришла и соответствующая квитанция.

Женщину такой ответ не удовлетворил, она скептически отметила, что в Пскове не было морозов как в Якутии и платить 13 тысяч рублей за коммунальные услуги она не может.

"Откуда они (цифры - ред.) так выросли. Примите вы уже в конце концов меры, проверьте эту шарагу. Сколько можно платить такие цены, что это за домовой счётчик стоит такой, что так накручивать", – пожаловалась женщина.

Ответственным по данному вопросу назначили главу Островского района Дмитрия Быстрова.