Проректор ВШЭ рассказал псковичам о роли учителя в жизни человека

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В современном мире, среди безграничного количества информации, учитель остается важнейшей личностью, которая сопровождает человека и помогает ему выстраивать работу с различной информацией. Об этом заявил проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин в эфире проекта ПАИ-live 4.

Сегодня у людей существует неограниченный доступ к огромному количеству информации. Её можно получить быстрее, чем от учителя, но только учитель может объяснить, как правильно расставлять акценты и стать проводником в огромном мире информации, уверен Сергей Рощин.

«Важнейшим вопросом здесь в том числе является компетенция критического отношения к любой информации, потому что мы с вами хорошо знаем эффект того, что нажал кнопку, что-то посмотрел в большом виртуальном мире – и ты считаешь, что это истина, но это далеко не так», - пояснил Сергей Рощин.

По его мнению, в общении с интернетом сформирование различные элементы проектной деятельности, направленные на развитие различных компетенций в выполнении разных проектов невозможно. «Здесь роль ментора, наставника, учителя чрезвычайно важна», - подчеркнул гость ПАИ-live.