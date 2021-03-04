Псковичей приглашают на экскурсию по кладбищу

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Псковский городской молодёжный центр приглашает псковичей на экскурсию по Дмитровскому кладбищу в Пскове, расположенному на улице Плехановский посад, 74.

Организаторы сообщили, что на экскурсии расскажут об известных захоронениях и архитектурных памятниках на территории кладбища. Первые 20 человек, которые запишутся, гарантированно попадут на мероприятие.

Экскурсия состоится 12 марта в 16:00. На экскурсию приглашается молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Для записи необходимо обратиться к методисту Молодёжного центра Анастасии «ВКонтакте».