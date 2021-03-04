В одной из псковских многоэтажек завелся вор придверных ковриков

Псковичей ошарашила странная кража

Сегодня утром жильцы одной из многоэтажек на улице Никольской в микрорайоне Родина не досчитались своих дверных ковриков.

Одна из жительниц дома рассказала нам, что вор действовал по какой-то определенной тактике. «Увидела, что жильцы дома написали о том, что у нас кто-то украл коврики, прошлась по этажам – и правда ковриков нет. Но с нашего этажа пропали только квадратные коврики, у меня в том числе, а вот полукруглые коврики остались лежать на своем месте».

Цветные коврики воришка решил не красть

Жильцы заметили, что вор побрезговал разноцветными ковриками и ковриками из ткани. Псковичи отметили, что сначала подумали на бомжа, который некоторое время пытался поселиться в подъезде. «Сходила на технический этаж. Может там кто на них решил поспать, да нет, там все чисто», – отметили жители подъезда. Хотя некоторые придерживаются версии бомжа, так как кроме ковриков из подъезда ничего не украли.

«Муж уходя на работу сегодня утром заметил, что нет ковриков, ни у нас, ни у соседей, очень странно, кому понадобилось столько ковриков», «Ну люди уже совсем с ума посходили. Собрать все коврики. Действительно, зачем? Вот так загадка...» – недоумевают жильцы дома.

Фото предоставлено жительницей дома

Коврики, конечно, псковичам не особо жалко, но кому они понадобились в таком количестве и зачем остается загадкой. После этого многие всерьез задумались о необходимости установки камеры видеонаблюдения: «Если это предлог для установки камер, то жители остальных домов у которых они еще не установлены, ожидайте, скоро и у вас коврики заберут», – шутят жильцы.