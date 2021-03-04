Школы и детсады построит в Псковской области Беларусь

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Белоруссия намерена построить Псковской области несколько школ и детских садов, рассказал министр архитектуры и строительства республики Руслан Пархамович. Об этом пишет телеграфное агентство БЕЛТА.

На данный момент идет работа по строительству порядка пяти объектов социальной инфраструктуры в Ленинградской и Калужской областях. Основной движущей силой для экспорта строительных услуг является холдинг «Белстройцентр».

«Мы имеем хорошие перспективы на сотрудничество с Брянской и Псковской областями. В целом до конца 2025 года мы планируем реализовать более 12 таких проектов на территории Российской Федерации», – отметил Руслан Пархамович.