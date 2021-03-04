Этому стоит поучиться псковским родителям. ТОП-10 небанальных советов от детского омбудсмена

.

Детский омбудсмен Наталия Соколова опубликовала у себя на личной странице в Вконтакте список вещей, которым родителям стоит поучиться у своих детей.

"А вы знали, что дети нас могут многому научить? Мы привыкли, что детей нужно всему учить, они мало знают, далеко не всё понимают!", - делится Наталья Соколова.

Вот список того, что дети зачастую умеют лучше, чем взрослые:

1. Видеть во всём хорошее.

2. Быть любознательными.

3. Быть открытыми к миру и иметь множество желаний: играть, гулять, лепить, рисовать... У взрослых, к сожалению, зачастую пропадает интерес к увлечениям.

4.Не бояться выражать свои эмоции и чувства. Многие взрослые стесняются это делать.

5. Радоваться каждому новому дню, даже самому обычному, с самыми его повседневными делами.

6. Любить без условий, просто так.

7. Уметь прощать.

8. Жить сегодняшним днём, оставив плохое в прошлом.

9. Быть смелым, чтобы выражать своё мнение и отстаивать себя, не боясь осуждения окружающих.

10. Быть самим собой.