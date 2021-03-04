Пскович подарил цвет старинным фотографиям Пскова

Фотографии опубликованы Ярославом Игошиным в группе "Псковщина"

Пскович Ярослав Игошин при помощи компьютерной программы подарил цвет старинным фотографиям с видами Пскова. Снимки опубликованы в группе «Псковщина».

Пскович рассказал, что он посмотрел на фотографии на стене группы и очень проникся. «Очень захотелось узнать, как бы выглядел Псков, если фото были бы в цвете. Программная колоризация не может в точности передать все цвета тех времен, но все же фото смотрятся довольно интересно», – написал пскович.

Фотографии опубликованы Ярославом Игошиным в группе "Псковщина"

Фотографии опубликованы Ярославом Игошиным в группе "Псковщина"