Просветительский кинотеатр с бесплатным входом по понедельникам откроют для псковичей

Образовательный проект "Vетка" для своих мероприятий открывает кинотеатр "Аrzamas". Об этом сообщается на странице проекта в Вконтакте.

Каждый понедельник в Новом зале театра драмы имени Пушкина псковичи смогут бесплатно посмотреть просветительские курсы от лучших ученых и специалистов.

Премьерой кинопоказов 15 марта станет лекция одного из лидеров в области сохранения жезнодорожной ретротехники в России и Председателя Общества любителей железных дорог Алексея Вульфова. Он расскажет о значительных изменениях в жизни россиян после появления стальных магистралей.