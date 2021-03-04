101-летняя псковичка после прививки от коронавируса чувствует себя хорошо

2 мая бабушка отпразднует 102 года

101-летняя жительница Стругокрасненского района Эмилия Волтухова чувствует себя после первой прививки от коронавируса хорошо. Об этом в эфире ПАИ-live рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Она отметила, что пенсионерка перенесла первый укол прекрасно и уже готовится ко второму этапу. «Дама в возрасте. В мае ей будет 102 года Такой у нее почетный возраст, он привилась хорошо, у нее не было никаких побочных реакций. Уже в ближайшее время ей предстоит вторая инъекция», – отметила председатель комитета по здравоохранению.

Марина Гаращенко пожелала Эмилии Волтуховой здоровья и отметила, что они ею гордятся. Она также обратила внимание на то, что пожилые люди очень обязательные и заботятся о себе «Они все-таки активно хотят прививаться. Мы должны им как система здравоохранения помочь прийти к нам, либо обеспечить доступ наших специалистов к ним, если это отдаленная территория», – сообщила спикер и обратила внимание на то, что пожилые люди относятся к вакцинации менее скептически и понимают, что это все делается ради их блага.