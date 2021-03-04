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Детский комитет. Советы нашим родителям

Выпавшего из окна пятиэтажки малыша поймала великолучанка

Ксения ЯКОВЛЕВАКсения ЯКОВЛЕВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Выпавшего из окна пятого этажа трёхлетнего малыша смогла поймать жительница Великих Лук. Об этом сообщает в своём Instagram-аккаунте уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Как сообщает омбудсмен, ребёнок остался жив, получив лишь минимальные травмы.

Наталия Соколова подчеркнула, что малыша спасли кусты, затормозившие падение, и проходящая мимо женщина, которая успела поймать его на лету.

"Родители, помните, у детей нет крыльев, а москитная сетка может помешать мошкаре попасть в квартиру, но не спасёт ребёнка от выпадения! И не стоит надеяться на "рубашку"", - обратилась к родителям детский омбудсмен.

Подобная история произошла в Пскове в 2016 году, когда маленькую девочку, выпавшую из окна, поймали проходящие мимо мужчины.