Псковские археологи обнаружили кресало IX-Х века

Фото: Археологический центр Псковской области

Псковские археологи обнаружили кресало из погребения псковского некрополя IX-Х веков. Фотографию найденного предмета Археологический центр Псковской области разместил в своём Instagram-аккаунте.

Археологи рассказали, что кресало было обнаружено на месте бывшей тепловой электростанции. Особую ценность, по мнению специалистов, представляют сохранившиеся на кресале остатки одежды погребенного.

Справка: кресало – это часть огнива, предназначенного для добывания огня. Начиная с VI–VII века кресало долгое время оставалось самым распространенным инструментом для высекания огня.