Псковичам рассказали, какие сообщения необходимо удалять с телефона, чтобы не лишиться личных данных

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При работе с информацией на смартфонах, многие не знают, что их личные данные находятся в руках мошенниках. Эксперты области цифровых технологий рассказали агентству «Прайм», как не позволить хакерам завладеть личной информацией, хранящейся в смартфонах.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин порекомендовал активным пользователям смартфонами удалять информацию о паролях, личные данные и сервисные сообщения, в которых есть личная информация о вас или ваших родных и она может повлиять на репутацию. Также удалению должны подвергнуться коды авторизации и временные пароли. Сложности обстоят и с доступом приложений и страниц к СМС-сообщениям для быстрой авторизации.

«Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство» - рассказывает специалист.

Несмотря на то, что временные пароли для сайтов, приложений и банков работают только несколько минут, мошенники могут исхитриться и зайти с помощью них в аккаунт. Чтобы минимизировать последствия, по совету эксперта, можно делать резервное копирование и установить двухфакторную верификацию в социальных сетях. Также нужно тщательнее следить за нахождением своего мобильника и СМС-сообщениями.