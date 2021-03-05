Медики озвучили четыре изменения кожи, указывающие на заражение COVID-19

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Обнаружены четыре изменения кожи, которые могут указывать на заражение COVID-19. Об этом сообщили специалисты National Library of Medicine.

Как показали результаты исследования, у 17% заразившихся коронавирусом самым первым симптомом была кожная сыпь. Для 21% больных этот признак был и единственным.

Как сообщают специалисты, что для COVID-19 характерно четыре вида сыпи.

Первый тип сыпи поражает пальцы и подошвы ног. Спустя одну-две недели очаги поражения становятся бесцветными, уменьшается отёчность, а потом они исчезают самостоятельно.

Второй тип – макулопапулёзная сыпь наблюдается у 47% пациентов. Проявляется в виде множества мелких зудящих бугорков на коже. Такая сыпь чаще всего наблюдается у пациентов с тяжёлой формой болезни.

Третий тип изменения кожи - это крапивница. Представляют собой красные зудящие пятна, распространяющие по телу. При этой виде сыпи происходит распад клеток и резкое выделение гистамина.

Четвёртый тип – это везикулярное поражение кожи, которое выглядит как высыпания при ветряной оспе. Представляет собой прозрачные, заполненные жидкостью подкожные мешочки. Они появляются у заражённых с лёгкой формой течения заболевания.