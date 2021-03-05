С 5 марта в Пскове запрещен выход на лед

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Согласно документу запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов начинает действовать с 5 марта. Как сообщила администрация города в своем Instagram-аккаунте, соответствующее распоряжение подписал исполняющий полномочия главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Запрет обусловлен установившейся положительной температурой. Кроме того в регионе зафиксировано выпадение осадков, которые ослабляют прочность льда. По данным ледовой разведки, на реках Великой и Пскове уменьшается толщина льда и появляются промоины.

На данный момент народные дружины будут осуществляться патрулирование береговой линии водоемов города с целью предупреждения выхода людей на лед.