В Псковской области могут отменить ЕГЭ для некоторых школьников

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал возможность отмены ЕГЭ, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в связи с процессом цифровизации ЕГЭ к 2030 году может измениться. Однако вряд ли будет принято решение от него полностью отказаться. По его мнению, вопрос об отмене ЕГЭ довольно сложный и решение о том, чтобы оставить в будущем ЕГЭ только для тех, кто планирует поступать в вузы, должно принять экспертное сообщество.

Анзор Музаев отметил, что в настоящее обсуждается вопрос создания «цифровой копилки» для каждого ребенка, куда будут заноситься его достижения. Такое портфолио в перспективе может стать основанием для зачисления в вуз.

«Полный отказ от ЕГЭ не будет возможен, потому что „копилка“ московского и санкт-петербургского школьника будет более насыщенной, здесь много кружков, секций, школ олимпийского резерва, волонтерская работа поставлена на широкую ногу. Всего этого нет на селе. <…> Поэтому, мне кажется, большая часть населения будет за то, чтобы ЕГЭ сохранить», — предположил глава Рособрнадзора.