Псковским родителям рассказали, как уменьшить подоходный налог

Фото из архива КП

О том, как родители могут получить налоговый вычет, рассказала Уполномоченный по правам ребёнка Псковской области Наталия Соколова в своём личном Instagram-аккаунте.

Вычет с уплаченных налогов можно получить при условии, если родители ребёнка платят с текущего дохода НДФЛ в размере 13%.

Налоговый вычет рассчитывается на каждого ребенка до 18 лет и на каждого студента очной формы обучения, ординатора, интерна, курсанта или аспиранта в возрасте до 24 лет.

Размер налогового вычета составляет:

- На первого и второго ребенка – 1400 рублей;

- На третьего и каждого последующего ребенка – 3000 рублей;

- На каждого ребенка-инвалида – 12 000 рублей родителям и усыновителям и 6 000 рублей – попечителям и опекунам.