Собаке без хозяина и с родственниками за 2000 км ищут дом в Печорах

Фото группа Зоозащиты в Вконтакте

В Печорах ищут дом для собаки, оставшейся одной из-за смерти хозяина. Об этом сообщила «Зоозащита» в своей группе в Вконтакте.

Сотрудникам приюта поступил звонок из местной полиции с просьбой помочь решить проблему. Как оказалось, у собаки необычная история. И даже нельзя сказать, что у нее после смерти хозяина больше никого нет. У мужчины остались родственники, которые живут более чем за две тысячи километров от Псковской области. Но судьба собаки встала под откос, когда те отказались от животного:

«Ситуация очень непростая и опасная для собаки. - рассказали сотрудники «Зоозащиты». - Хозяин умер, а родственники в Ханты-Мансийском округе от животного отказались. Сейчас несчастного пса кормит соседка, которая работает вахтовым методом и скоро уезжает. А это смертельный приговор для собаки».

Есть одна серьёзная проблема, как пишут волонтеры, животное очень боится машин. Из-за этого вопрос с возможностью перевозки пса пока остаётся открытым.

Телефон для связи с куратором собаки: 89113623125.