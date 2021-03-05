На ребенка жительницы Псковской области напал бродячий пес

В Печорах на десятилетнего мальчика напала собака. Об этом корреспонденту районной газеты «Печорская правда» написала мать мальчика. Вчера около 16:30 на остановке «Школа № 1» на десятилетнего мальчика напала крупная рыжая собака, похожая на овчарку. Пес прыгал мальчику на плечи, хватал зубами за руки и пытался прокусить ногу. Кроме того животное погрызло мальчику школьный рюкзак. «Затем собака помчалась за другим мальчиком! Кидалась на него! Это уже не первый случай в нашем городе. И мои дети подвергались нападениям собак не единожды!!! Прошу, примите меры, помогите воздействовать на соответствующие организации, занимающиеся отловом и ликвидацией бездомных собак», — написала женщинам корреспондентам.

Как отметили в газете, это не первый случай нападения собак на людей в их городе.