Пролежавшую в морге два месяца гдовчанку похоронили

Фото: Алексей Булатов

Жительницу Гдовского района, труп которой пролежал в районном морге более двух месяцев, , похоронят сегодня, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на вице-губернатора Псковской области Веру Емельянову.

Ранее в СМИ появилась информация, что в морге более двух месяцев находится труп одинокой женщины из деревни Ремда. Ее якобы не могли захоронить из-за бюрократических проволочек.

Как оказалось, у женщины нет родственников и обращений по факту её захоронения не поступало. Организацией ритуала займётся администрация Гдовского района. «Как только нам стало известно о нахождении тела в помещении морга, мы организовали проверку данного факта», - подчеркнула Вера Емельянова.

На данный момент идет проверка и выясняется из-за чего женщина так долго пролежала в морге.