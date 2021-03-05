В многоквартирных домах Пскова бесплатно меняют электросчетчики

В многоквартирных домах Пскова идет работа по бесплатной замене электросчетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Работу по замене электрических счетчиков обсудили во время рабочего совещания с руководителями управляющих организаций, которое состоялось в Управлении городского хозяйства Администрации Пскова в четверг.

Замена счетчиков происходит бесплатно. Осуществляющие ее работники не уполномочены предлагать никакие платные услуги.

На данный момент из-за большого объема работы не всегда получается соблюдать график замены счетчиков. Руководителей управляющих компаний просят сигнализировать о любых нарушениях, выявленных в действиях сотрудников подрядных организаций, осуществляющих замену приборов учета потребленной электроэнергии.