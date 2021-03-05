Фото: архив "КП"

Гельдтова баня, расположенная в Пскове на улице Милицейская, 16 частично возобновит работу до конца 2021 года. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на Романа Кухи, компания которого и выкупила объект.

Сейчас идет процесс согласования деталей проекта. Роман Кухи отметил, что в бане точно появится новая печь «как в Сандуновских банях в Москве». «Мы можем там все золотом обсыпать, но если не будет хорошего пара, она никому не будет нужна», - пояснил он.

Осенью 2019 года инвестор рассказал о своих намерениях провести реконструкцию здания. По договору с муниципалитетом, Гельдтова баня должна сохранить свои функции. После реконструкции в здании планируется баня на 40 человек и кафе.

Гельдтова баня была построена псковским предпринимателем немецкого происхождения Карлом Гельдтом в 1873 году и является объектом культурного наследия регионального значения.

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