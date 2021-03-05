Как будет работать Псковская городская поликлиника в мартовские праздники

Псковская городская поликлиника опубликовала график работы на праздничные дни, с 6 по 8 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Псковской области.

Завтра будет рабочий день по графику рабочей субботы. Будет осуществляться приём терапевта, организована работа по выездам на вызовы, бригады-covid-19, вакцинация против covid-19 по предварительной записи с 08:00 до 17:00. Женская консультация по графику дежурства с 08:00 до 15:00.

7 марта - по графику воскресенья: приём терапевта, вызовы, бригады-covid-19, вакцинация против covid-19 по предварительной записи с 08:00 до 15:00.

8 марта работа будет по графику праздничного дежурства: приём терапевта, вызовы, бригады-covid-19, вакцинация против covid-19 по предварительной записи с 08:00 до 15:00.