В Пскове стартует фотоконкурс «Мартовский кот». Призеры получат ценные и стильные призы для усатиков

Самые лучшие фотографии ждем в нашем альбоме ВКонтакте

Фотоконкурс «Мартовские коты-2021» стартует на сайте «Комсомольской правды в Пскове». Победители и лучшие участники конкурса смогут получить ценные призы, ведь их подготовил наш любимый Зоомагазин «Природа» на Юбилейной, 36.

Лучшие котики Псковщины получат щедрые и полезные награды: стильный игровой комплекс-когтеточку, два гамачка-лежанки на батарею, две игры-треки с мячиками и пушистыми мышками, которые никогда не потеряются. Призеры получат дисконтные карты постоянного покупателя магазина, а также крутой современный травяной комкующийся наполнитель для туалета FIX, который можно безбоязненно смывать в унитаз, ведь он прекрасно растворяется.

У каждого есть шанс попасть в число участников конкурса «Мартовские коты-2021». Фото любимых хвостиков мы принимаем до 21 марта в группе «Комсомольской правды - Псков» в «ВКонтакте». Один участник может прислать только одно фото с котиком. А уже 22 марта начнется битва за самого-самого лучшего котика региона. Не обделяйте любимого питомца возможностью получить всенародную славу!