Михаил Ведерников призвал псковичей делать замечания тем, кто мусорит

. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона делать замечания тем, кто не в состоянии донести мусор до урны. Об этом она заявил в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что мусор не появляется сам по себе и призвал псковичей уважать друг друга и, в первую очередь, себя. «У нас есть всё, чтобы сделать город чистым и красивым», – отметил

По словам губернатора в Пскове ненормальная ситуация с мусором. По его словам, обратили на ситуацию внимание все люди, кроме тех, кто за это напрямую отвечает. Он дал поручение до конца этой недели активизировать работу и обеспечить постоянный контроль за содержанием улиц.

«Технику уже видно чаще, но пешеходные дорожки даже в центре остаются покрытыми песком и грязью. Дожму эту ситуацию до конца, чтобы уборка проходила системно, качественно и без напоминаний со стороны губернатора», – заверил губернатор.