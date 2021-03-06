Восьмиклассник из Острова прислал на конкурс «Завтрак для любимых» рецепт полезного белкового завтрака

Фотография предоставлена региональным отделением Российского движения школьников.

Восьмиклассник Никита Редин из Острова в рамках конкурса «Завтрак для любимых» поделился рецептом полезного белкового завтрака. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном отделении организации.

Юноша рассказал, что готовить завтрак для мамы на 8 марта уже вошло у него в традицию. В этом году он решил приготовить ей белковый завтрак – филе курицы в кляре.

Он рассказал, что для приготовления блюда необходимо подготовить филе курицы, муку или сухарики, яйцо, соль и перец.

1. Нарезаем филе на небольшие кусочки. Отвариваем в течении 15-20 минут.

2. Пока вариться филе взбиваем 1-2 яйца, массу перчим и солим по вкусу.

3. Далее на сухую поверхность насыпаем муку. Можно заменить её сухариками.

4. Отваренную курицу обмакиваем в яйце. После этого каждый кусочек тщательно валяем в муке. Выкладываем на предварительно разогретую сковороду.

5. При подаче украшаем все зеленью, можно дополнить сердечками из кетчупа.

«Такой завтрак точно понравится. Приятно, что в РДШ в этом году устроил целый конкурс, где можно поделиться своими рецептами», – отметил Никита.

Готовое блюдо.

По теме:

Российское движение школьников совместно с проектом «Гастрономическая карта России» проведет акцию «Завтрак для любимых».