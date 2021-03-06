Пункт вакцинации в ТЦ «Империал» будет работать с 10:00 до 15:00

Сами прививки планируется делать с 10:00 до 14:00

Пункт вакцинации в торговом центре «Империал» будет работать с 10:00 до 15:00. Об этом сообщает официальный telegram-канал региона.

Прийти сделать прививку можно с 10:00 до 14:00. Следующий час отведен на то, чтобы у медработника оставалось время наблюдать за теми, кто уже прошел вакцинацию.

Главврач псковской городской поликлиники Галина Невалённая отметила, в пункте проводится вакцинация граждан из листа ожидания, при этом посетить его можно и порядке живой очереди.

Прививки в «Империале» сейчас делает молодой ординатор, который учится в университете Мечникова. «Он к нам приехал в подъем заболеваемости для помощи и сейчас работает на осмотре перед прививками, - отметила Галина Невалённая. - У него хорошо получается, и он активно принимает в работе участие».