Михаил Ведерников выразил соболезнования близким Валентина Курбатова

Фото: инстаграм-аккаунт губернатора

Губернатор Псковской области выразил свои соболезнования родным и близким литературного критика Валентина Курбатова в своём Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников отметил, что Валентин Курбатов был великим человеком, прекрасным публицистом и прозаиком, который многое сделал для развития культуры Псковской области и России.

«Очень ценю, что мне выпала честь знать Валентина Яковлевича и общаться с ним. Каждая встреча с ним была необыкновенным прикосновением к знаниям, мудрости и прекрасному слогу. Для всех нас его уход - большая потеря», - поделился глава региона.

Он отметил, что Валентин Яковлевич – человек, которым все искренне гордились, любили и уважили.