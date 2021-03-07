МЧС предупреждает псковичей о неблагоприятных погодных условиях 7 марта

.

Псковский ЦГМС опубликовал предупреждение о неблагоприятных погодных условиях 7 марта.

Днём по Псковской области ожидается западный и северо-западный ветер 9-14 м/сек, метель.

Температура по области днём от -0 до -5 °C, ночью от -7 до -12 °C.

Атмосферное давление будет низким.

МЧС дало рекомендации для населения на период метели:

1. Убрать вещи с балкона, закрыть окна.

2. Поставить автомобиль в гараж. При отсутствии гаража следует перепарковаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

3. Если метель застала на улице, нужно обходить стороной деревья, рекламные щиты и шаткие строения.

Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации, необходимо позвонить в службу спасения по телефону 112.