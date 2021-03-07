МЧС предупреждает псковичей о неблагоприятных погодных условиях 7 марта

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Псковский ЦГМС опубликовал предупреждение о неблагоприятных погодных условиях 7 марта.
Днём по Псковской области ожидается западный и северо-западный ветер 9-14 м/сек, метель.
Температура по области днём от -0 до -5 °C, ночью от -7 до -12 °C.
Атмосферное давление будет низким.
МЧС дало рекомендации для населения на период метели:
1. Убрать вещи с балкона, закрыть окна.
2. Поставить автомобиль в гараж. При отсутствии гаража следует перепарковаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
3. Если метель застала на улице, нужно обходить стороной деревья, рекламные щиты и шаткие строения.
Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации, необходимо позвонить в службу спасения по телефону 112.