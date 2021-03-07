9 пожарных расчетов прибыли на сигнал тревоги к ТЦ «Акваполис»

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В ТЦ "Акваполис" проходит эвакуация, на место прибыло 9 пожарных машин. Об этом сообщил корреспондент "Комсомольской Правды в Пскове".

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Один из продавцов торгового центра сообщил о появившемся незадолго до сигнала тревоги резком запахе:

"Мы работаем около фудкорта на втором этаже. Здесь и появился небольшой запах пластика. Такое уже было из-за того, что что-то пригорело у работников общепита".

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На данный момент все сотрудники и посетители ТЦ вернулись в помещения. По громкоговорителю комплекса оповестили, что "опасность возникновения пожара отсутствует".