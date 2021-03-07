Прощание с Валентином Курбатовым пройдет 8 и 9 марта в храме Анастасии Узорешительницы

Фото: Андрей Степанов

Попрощаться со скоропостижно скончавшимся вчера на 82-м году жизни литературным критиком и писателем Валентином Курбатовым можно будет 8 и 9 марта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Проститься с усопшим можно будет 8 марта с 13:00 до 19:00 и 9 марта с 9:00 до 19:00 в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Кузнецах, на Октябрьском проспекте, 9.

Отпевание Валентина Яковлевича состоится 10 марта в 10:00, на нём будет петь хор Сретенского монастыря. Похоронят писателя на Орлецовском кладбище, рядом с могилой его матери.

По теме:

«Яблоня еще стоит, а вот Валентина Яковлевича уже нет»: глава Псковской писательской организации Игорь Изборцев поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни писателе