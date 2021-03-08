8-летний мальчик погиб в ДТП по дороге в Псков

Фото: УГИБДД по Новгородской области

Вчера, 7 марта, по дороге в Псков на 48-м километре дороги Шимск – Феофилова Пустынь в Новгородской области пришло ДТП с ребенком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Новгородской области.

Авария произошла около 12:40 в Шимском районе. Автомобиль с пятью пассажирами направлялся из Старой Руссы в Псков, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. При столкновении машины с деревом погиб восьмилетний мальчик.

Водитель и два пассажира - шести и 15 лет доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.