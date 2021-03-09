На экс-директора «Псковпассажиравтотранса» заведено уголовное дело

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В отношении бывшего первого заместителя гендиректора «Псковпассажиравтотранса» возбуждено дело по факту нарушения бюджетного законодательства и закона о закупках. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С июля по ноябрь 2015 года экс-заместитель руководителя предприятия заключил договор на оказание услуг по установке тахографов между «Псковпассажиравтотрансом» и ООО «РЕС». Как оказалось, последнее и принадлежало обвиняемому.

По документам выяснилось, что ООО «РЕС» оказало предприятию услуги на сумму более чем в 480 тысяч рублей. Однако по факту тахографы так и не были установлены.

В настоящее время бывший первый заместитель гендиректора обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество. Экс-директору грозит наказание в виде 6 лет лишения свободы.