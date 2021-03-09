Лидер «Алисы» рассказал, что мог попасть в тюрьму после концерта в Пскове

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Фронтмен группы «Алиса», член Ленинградского рок-клуба Константин Кинчев рассказал 5-tv.ru об истории, из-за которой мог сесть за решетку в конце 80-х годов.

«Была подготовленная акция, которую инициировали обком партии и обком комсомола, и была всецело поддержана милицией Санкт-Петербурга. Поэтому вот это все закрутилось-завертелось», — вспоминает Кинчев.

Как оказалось, рок-музыкант 17 ноября 1987 года подрался с милиционером прямо перед концертом в Ленинградском дворце спорта «Юбилейный». История завязалась после того, как правоохранители не пустили беременную жену Кинчева к нему за кулисы.

Сразу после этого музыканта стали предупреждать о готовящейся провокаци. Затем лидера рок-группы в молодежном ленинградском журнале «Смена» обвинили в пропаганде нацизма и провокации беспорядков После этого, по словам Константина Кинчева, его предупреждали о подготовке провокации.

Артисты «Ленконцерта» заявили, что музыкант не уважает свою публику. Инцидент вынесли и на телевидение, и в прессу. После этого у всей группы «Алиса» начались серьезные проблемы, в том числе и с организацией концертов.

Кинчева обвинили в «злостном хулиганстве», но смогли отпустить под подписку о невыезде. В этот момент жизнь его и пересеклась с Псковом. После концерта в городе, в Ленинграде его уже ждали, чтобы взять под арест на семь суток, ведь он нарушил запрет. Группе «Алиса» запретили выступать полгода.

Суд состоялся 11 июля 1988 года, где произошло прослушивание аудиозаписи ноябрьского концерта. Обвинение в пропаганде нацизма посчитали ложными. «Дело Кинчева» было закрыто.

Тогда, по словам музыканта, избежать 5-летнего срока ему помоги руководители Ленинградского рок-клуба. Константин Кинчев вспоминает, что его отпустили, передав «на поруки трудовому коллективу».