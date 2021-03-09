Опубликовано расписание масленичных гуляний в Печорах на 13–14 марта

Фото: Instagram-аккаунт кота Владыки

В официальном аккаунте кота Владыки опубликовали расписание масленичных гуляний в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре на 13–14 марта. Эти два дня жителей и гостей Псковской области ждёт насыщенная программа.

Ярмарка будет проходить в оба дня с 12:00 до 19:00. Все это время можно будет покататься в санях или карте, запряженной лошадьми или проехать верхом на верблюде.

Фото: Instagram-аккаунт кота Владыки

В рамках праздника будет и фольклорная программа, народное гуляние в русских традициях с участием коллективов «Плескава» «Разносолы» и «Русский лес».

С 11:00 до 14:00 гости смогут принять участие в различных играх, а с 12:00 до 15:00 пройдут кулинарные мастер-классы в кафе «Несвятые святые» и выступления вокальных дуэтов.

Фото: Instagram-аккаунт кота Владыки

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