В Псковской области учащемуся грозит тюрьма за призывы к экстремизму

Учащемуся образовательного учреждения грозит уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

В Псковской области учащемуся образовательного учреждения грозит уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сообщается, что 4 марта 2018 года воспитанник профессионального образовательного учреждения «Себежское специальное учебно-воспитательное учреждения закрытого типа», находясь на территории учебного заведения обратился к другим обучающимся с призывом участвовать в массовых беспорядках. Сделать это обвиняемый хотел для того, чтобы помещать деятельности образовательной организации.

В прокуратуре обратили внимание на то, что молодой человек был неформальным лидером среди несовершеннолетних. В результате его призывов на территории учреждения начались массовые беспорядки. В ходе них звучали угрозы не только в отношении сотрудников учреждения, но и в адрес сотрудников полиции. Кроме того в ходе беспорядков было уничтожено имущество учреждения. Также звучала пропаганда запрещенного общественного движения.

На данный момент уголовное дело направлено в Себежский районный суд. За произошедшее молодому человеку грозит лишение свободы на срок до четырех лет, согласно части 1 статьи 280 УК РФ.