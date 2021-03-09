Танцы с собаками на Кубке России принесли псковичам призовые места

.

Псковичи в Санкт-Петербурге заняли призовые места на Кубке России по танцам с собаками. Об этом сообщила президент регионального отделения Федерации спортивно-прикладного собаководства Елена Балыкова.

Среди «Новичков» первое место заняла псковичка Екатерина Иванова с чихуахуа по кличке Буся. В «начальной школе» второе место заняли Елена Дунаева с лабрадором Алексом и Александра Руднева и бордер-колли Каспер в категории «Дебют-НТМ». Вторыми в классе «Дебют-фристайл» стали Светлана Егорова и такса Тося, третьими стали – Анна Морозова и бордер-колли Яша.

В состязаниях среди детей второе место заняли Варвара Четвертная и лабрадор Рэм, третье - Екатерина Иванова и чихуахуа Буся.

В классе «парадэнс» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья победу одержала Елена Алешина с бордер-колли Чифом. Девушка является инвалидом второй группы. «Для нее Чиф и танцы с ним - маленькая жизнь», - заметила президент регионального отделения Федерации спортивно-прикладного собаководства Елена Балыкова.