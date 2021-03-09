За минувшие сутки в Псковской области от коронавируса скончались 2 человека

15 человек погибло от коронавируса в Псковский области за неделю, согласно данным статистики, которую публикуют в официальном telegram-канале региона.

О двух погибших сообщалось 3, 4, 6 и 9 марта, об одном погибшем 7 марта и еще по три человека добавилось в статистику летальных исходов 5 и 8 марта.

Всего за время пандемии в Псковской области от COVID-19 скончались 186 человек. В России с начала распространения коронавируса скончались 89 тысяч 809 человек.