Путин наградил псковских сотрудников Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусом

Четыре сотрудника управления Роспотребнадзора по Псковской области получили награды за борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Два сотрудника псковского Роспотребнадзора награждены «Медалью Луки Крымского», ещё двух наградили «Орденом Пирогова».

Летом «Орденом Пирогова» уже награждали псковских медиков за вклад в борьбу с COVID-19. Еще четыре медика, согласно указу, получили благодарность президента России, а двоих наградили медалью Луки Крымского.