Как уложить ребенка за 5 минут, рассказали в Фонде Детской Радости

Фото из архива КП

Фонд Детской Радости поделился в своей группе в Вконтакте советами о том, как уложить ребёнка спать за 5 минут.

Как сообщают детские специалисты, правильный режим сна и бодрствования очень важен для правильного развития нервной системы:

"Если мы не даем ребенку правильно бодрствовать и спать, то его нервная система находится в перевозбуждении. Поэтому самая важная задача родителя в первый год жизни: дать ребенку возможность правильно отдыхать.", - отметила педиатр и детский невролог Екатерина Юрьева

Согласно опросу Фонда, 90% родителей не любят укладывать ребёнка спать, а каждый 4-ый из них сидит при этом в телефоне. Поэтому специалисты собрали рекомендации о том, как нужно организовывать сон малыша.

Согласно исследованиям учёных, мелатонин, гормон сна, начинает вырабатывается у ребёнка только с 4 месяцев, то есть до этого организм малыша не понимает, когда нужно спать и бодрствовать.

Как отмечают специалисты, многие родители позволяют ребенку спать столько, сколько он хочет, но это неправильно, малыша нужно будить.

Новорожденного нужно будить через 4 часа дневного сна, малыша старше 2 месяцев следует разбудить после 2 часов сна днём. Ребенок до 1 года ночью в целом должен спать по 10-12 часов, а утром просыпаться не позднее 9 утра. Также важно знать, что укладывать на сон малыша следует в промежуток между 18-21 часами.

Согласно многочисленным исследованиям детских специалистов, большую помощь родителям в укладывании ребёнка спать может стать "ритуал на сон".

Нужно каждый раз повторять какое-либо приятное для малыша действие, чтобы его организм начинал готовиться ко сну. Им может быть колыбельная, спокойная музыка, поглаживания или легкий массаж.

Для установления режима малыша нужно около 3-5 дней.