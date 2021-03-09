Виды Псковской области представлены на выставке в московском саду «Эрмитаж»

Фото Trip2rus

В московском саду «Эрмитаж» открылась фотовыставка «Путешествуйте дома. Весна», на которой представлены изображения видов Псковской области. Об этом сообщает портал о событийном туризме trip2rus.ru.

Посетители бесплатной выставки смогут увидеть всё разнообразие русских городов, в котором Псков представлен как старинный город с величественными памятниками архитектуры и истории.

Авторы фотографий нашей земли - Иван Храпенков и Светлана Данилова.

Посетители данной выставки смогут сами составить себе маршрут для фотопутешествия по России.